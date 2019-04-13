Поджигателя сухой травы задержали в Витебском районе местные жители

13 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе бдительные жители задержали человека, который поджигал траву, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Один из жителей поселка Ольгово заметил подозрительного мужчину, который находился на поле и поджигал траву. Вооружившись поддержкой соседей, они вместе задержали нарушителя. Когда поджигатель был пойман, сельчане сообщили о происшествии в соответствующие службы.

МЧС призывает быть бдительными к вопросам пожарной безопасности и сообщать о подобных случаях по телефону 112.-0-