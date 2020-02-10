Поезд сбил парня вблизи станции Брест-Восточный

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пассажирский поезд сбил молодого человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 7 февраля примерно в 22.50. Вблизи железнодорожной станции Брест-Восточный пассажирский поезд, курсирующий между областным центром и Минском, сбил мужчину 1997 года рождения. От полученных травм брестчанин скончался.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-