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17 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Грузовой поезд сбил женщину в Полоцком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Трагедия произошла 16 марта в 15.30 на железнодорожном перегоне возле деревни Богатырская. Грузовой поезд, выполняющий ремонтные работы на станции Полоцк, смертельно травмировал женщину 1989 года рождения. В момент аварии она в наушниках переходила железнодорожное полотно и не слышала сигналы, которые подавал машинист состава. По факту ЧП ведется проверка.
УВД Витебского облисполкома напоминает о важности соблюдения правил безопасности и повышении бдительности при нахождении возле железнодорожных путей.-0-