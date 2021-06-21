Пограничники задержали причастных к незаконному ввозу в Беларусь сильнодействующих веществ

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне сотрудники пограничной службы задержали двоих граждан Беларуси, причастных к незаконному обороту сильнодействующих веществ, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Молодые люди организовали канал по незаконному ввозу в Беларусь из Украины фармакологических препаратов. Сбыт предполагался как на территории нашей страны, так и за ее пределами. При обысках у мужчин обнаружены и изъяты около 115 тыс. таблеток и 4,5 тыс. ампул, содержащих сильнодействующие вещества", - рассказали в ГПК.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ.-0-