Покупатель бывшего ДК в Ивацевичском районе вернул в бюджет Br16 тыс. за невыполнение обязательств

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. По иску прокуратуры Ивацевичского района покупатель бывшего Дома культуры вернул в бюджет более Br16 тыс. за невыполнение обязательств, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Суд Ивацевичского района рассмотрел гражданское дело о расторжении договора купли-продажи и взыскании штрафных санкций. Иск прокуратуры был предъявлен в защиту государственных интересов. Так, в декабре 2014 года Косовский горисполком и ответчик заключили договор купли-продажи капитального строения - бывшего Дома культуры. При заключении сделки покупатель обязался произвести реконструкцию объекта, расположенного в центре города. Для этого в договоре установили сроки. Однако после приобретения здания мужчина не организовал разработку проектной документации на модернизацию, что повлекло ее срыв.

Исходя из недопустимости одностороннего изменения договора и отказа от взятых на себя обязательств, суд удовлетворил исковые требования. Договор купли-продажи недвижимого имущества с мужчиной расторгнут, в бюджет Ивацевичского района взыскано более Br16 тыс.

Решение суда вступило в законную силу.-0-