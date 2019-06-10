Поляк и белорус намеревались переправить через Западный Буг крупную партию сигарет

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники в районе населенного пункта Галачево недалеко от белорусско-польской границы задержали двух мужчин, которые попытались скрыться, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

25-летний брестчанин и 29-летний житель Бяла-Подляски пытались переправить через Западный Буг крупную партию сигарет - не менее 15 коробов. Табачные изделия должны были попасть в Польшу через пограничную реку на автомобильных камерах. Нарушителей задержали пограничники, при этом белорус оказал активное сопротивление пограничному наряду.

В отношении мужчин начат административный процесс по ст.23.29 (незаконное пересечение границы) КоАП Беларуси, а касательно гражданина Польши - еще и по ст.23.55 (нарушение правил пребывания). Брестчанина могут привлечь к ответственности и по ч.1 ст.366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица) УК Беларуси. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.-0-