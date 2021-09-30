30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полоцкие пограничники помешали очередной попытке вытеснить беженцев из Литвы в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Днем 28 сентября на литовско-белорусском участке границы в направлении Браславского района литовские правоохранители попытались незаконно вытеснить 10 граждан азиатской внешности на территорию Беларуси через реку, по которой проходит граница.

"Ежедневно в органах пограничной службы на польском и прибалтийском направлениях фиксируются попытки незаконного вытеснения групп нелегальных мигрантов с территории Польши, Латвии и Литвы на территорию Беларуси. На данный момент обстановка на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда остается напряженной, охрана государственной границы усилена", - отметили в ГПК.-0-