Полоцкие пограничники задержали три семьи нелегалов из Ирака

13 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сотрудники Полоцкого пограничного отряда задержали 14 граждан Ирака, которые пытались незаконно пересечь границу Беларуси и ЕС, сообщили БЕЛТА в погранотряде.

В числе задержанных три семьи с детьми, одна из женщин - на шестом месяце беременности. Их личности устанавливаются. Подвоз иностранцев к границе осуществляли пособники.

В отношении граждан Ирака начаты административные процессы по трем статьям КоАП - незаконное пересечение границы, нарушение пограничного режима и правил пребывания на территории Беларуси. Им грозит штраф и депортация с запретом въезда в страну до 5 лет.

Кроме того, в отношении пособников возбуждено уголовное дело по ст.371-1 УК (организация незаконной миграции).

Пограничники при обнаружении неизвестных либо подозрительных лиц в пограничной территории просят сообщать об этом в ближайшее подразделение органов погранслужбы или оперативному дежурному Полоцкого пограничного отряда по телефону 8-(0214)-45-40-75.-0-