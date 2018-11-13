Полоцкие пограничники задержали три семьи нелегалов из Ирака

13 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сотрудники Полоцкого пограничного отряда задержали 14 граждан Ирака, которые пытались незаконно пересечь границу Беларуси и ЕС, сообщили БЕЛТА в погранотряде.
В числе задержанных три семьи с детьми, одна из женщин - на шестом месяце беременности. Их личности устанавливаются. Подвоз иностранцев к границе осуществляли пособники.
В отношении граждан Ирака начаты административные процессы по трем статьям КоАП - незаконное пересечение границы, нарушение пограничного режима и правил пребывания на территории Беларуси. Им грозит штраф и депортация с запретом въезда в страну до 5 лет.
Кроме того, в отношении пособников возбуждено уголовное дело по ст.371-1 УК (организация незаконной миграции).
Пограничники при обнаружении неизвестных либо подозрительных лиц в пограничной территории просят сообщать об этом в ближайшее подразделение органов погранслужбы или оперативному дежурному Полоцкого пограничного отряда по телефону 8-(0214)-45-40-75.-0-
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