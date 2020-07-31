31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получивших ожоги работников Светлогорского ЦКК доставят в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"В ближайшее время два пациента с ожоговыми травмами будут доставлены из Светлогорска в Республиканский ожоговый центр при БСМП Минска. Транспортируют пострадавших вертолетом МЧС Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 30 июля два работника Светлогорского ЦКК получили термические ожоги водой с примесью древесной щепы, когда ремонтировали прорыв сварочного шва трубопровода.

"Врачи диагностировали у одного из рабочих обширные ожоги, второй пациент также находится в состоянии средней тяжести. Учитывая тяжесть повреждений, принято решение продолжить лечение пациентов на республиканском уровне. Для наиболее щадящей транспортировки используется санитарная авиация. Сопровождают пациентов сотрудники скорой медицинской помощи Минска", - отметили в ведомстве.-0-