Фото МЧС
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка суицида в Минском районе: работники МЧС спасли женщину от прыжка с 4-го этажа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
15 августа в 11.40 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в агрогородке Семково Минского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, снаружи на ограждении балкона квартиры на 4-м этаже жилого дома сидела женщина. Требований и угроз не высказывала. Работники МЧС с использованием альпинистского снаряжения спустились к балкону и спасли женщину. Она не пострадала.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - попытка суицида. -0-