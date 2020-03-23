После задержания у Втюрина изъяли более $210 тыс. и 25 тыс. евро

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин рассказал в суде, что у него было изъято более $210 тыс. и 25 тыс. евро, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

"В общей сложности мне инкриминируется получение денежных средств в размере $192 тыс. При задержании, по моему месту жительства и в рабочем кабинете изъята сумма, превышающая указанную. Было изъято $210,4 тыс. и 25,7 тыс. евро", - рассказал Втюрин.

Он пояснил, что некоторые полученные ранее суммы потратил - полученные от Казанцева $9 тыс. и около $2,6 тыс. из свыше $34 тыс. переданных Горбачевым. "Прошу разрешить возместить потраченные суммы денежными средствами, которые изъяты в ходе обыска", - сказал Втюрин.

Взятые им деньги не пошли на строительство дома, как планировалось. "Хочу отметить, что дом я не построил, на участке находятся стройматериалы - коробка и крыша", - добавил обвиняемый. Дом, с его слов, строил с 2013 года и только в теплое время.

В стройку, судя по озвученной в суде информации, было вложено свыше $366 тыс. Как рассказал Втюрин, $300 тыс. его жена взяла в долг у бизнесмена Маллина, остальное - кредит. У Горбачева Втюрин планировал взять в долг до $300 тыс. На вопрос гособвинителя о возврате долга, он ответил, что после постройки дома собирался туда переехать и продать квартиру площадью 170 кв.м. Кредит же гасил - платил более Br1 тыс. каждый месяц.

Как утверждает Втюрин, при получении денег он полагал, что все средства передаются по договоренности о займе. А уже позже "понял, что это было противоправно". Он рассказал сегодня, что сразу после задержания написал чистосердечное признание на имя Президента, а в дальнейшем заявление на имя главы КГБ.

По словам Втюрина, после визита Горбачева в Минск, где-то до 2014 года, периодически за консультациями к нему обращался бизнесмен Маллин. В один из дней он сказал, что у него есть интересное предложение для Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси, предложил сделать презентацию для департамента. После этого Втюрин позвонил на то время начальнику ДИН Сергею Дорошко - тот был, как и он с Горбачевым, выпускником Саратовского военного училища. "Горбачев выше на один этаж, Дорошко ниже на один этаж. Для нас училищное братство очень дорогого стоит. Рубаху последнюю отдам Горбачеву", - вспоминает Втюрин.

В итоге Втюрин сказал Дорошко, что друг по училищу Горбачев попросил помочь. Компания в итоге провела презентацию. После Маллин сказал, что ДИН не устроило их предложение, в сотрудничестве отказали. Втюрин зачитал сегодня в суде свидетельские показания Дорошко. Согласно им, Маллин с презентацией приходил раньше, чем был объявлен конкурс на модернизацию техсредств.

Втюрин, с его слов, спросил Дорошко, может ли фирма Горбачева поучаствовать в закрытом конкурсе. Дорошко ответил, что для него чем больше компаний-участниц, тем лучше. После этого фирму пригласили. "Своими словами - что это фирма моего друга Горбачева, который просил помочь - я подчеркивал неслужебный характер обращения", - добавил Втюрин. По его мнению, в результате выигрыша конкурса "фирмой Горбачева" государство сэкономило, а на ход тендера он влияния не оказывал.

Втюрин также сообщил, что однажды звонил на то время министру связи Попкову из-за слов Маллина о тендерах: "где ж там кто победит, если замминистра китайцы в отпуск отправляют за их счет". Поэтому Втюрин позвонил Попкову и рассказал ему об этом, попросил разобраться, но в правоохранительные органы не обращался. Разговаривал он также с Попковым, когда "прочитал в желтой прессе статью про белорусских чиновников". Там говорилось, что министр связи "отгрохал коттедж". Тогда Втюрин позвонил ему, чтобы посмеяться.

Маллин же в начале 2017 года перестал звонить Втюрину. Весной-летом того же года в Минск приехал Горбачев и рассказал, что у Маллина проблемы. Он скрывается, вместо Маллина в Минск будет приезжать Казанцев. "На этой встрече я сказал Горбачеву, что у Маллина остались невыполненные обязательства перед ДИН, имея в виду незаконченные работы по контракту. Поинтересовался, не знает ли он кого-нибудь, кто также занимался этим вопросом - чтобы передать эту информацию", - рассказал Втюрин.

При этом он подчеркнул, что неоднократно говорил Маллину и Горбачеву: "чем смогу, тем помогу, но заставить никого не могу".

Как сообщалось, Втюрин обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс.- от Казанцева и Горбачева. Кроме этого ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову.-0-

Втюрин просил в долг у Горбачева $300 тыс. на строительство дома Втюрин рассказал, что однажды, примерно до 2014 года, в Минск приехал его бывший сослуживец Горбачев с еще одним их общим знакомым и Анатолием Маллиным.

Фигурант "дела банкиров" Томченко утверждает, что не знал о передаче его денег Втюрину Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.