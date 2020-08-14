14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последним аргументом в споре двух жителей Солигорска стали садовые ножницы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Солигорского РОВД из приемного отделения районной больницы сообщили о поступлении с колото-резаной раной шеи 50-летнего солигорчанина. К сожалению, спасти мужчину не удалось", - рассказали в УВД.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Солигорского РОВД было установлено, что около 19.00 мужчина, проезжая на велосипеде по улице Парковой, встретил ранее знакомого 67-летнего горожанина. Между мужчинами были сложные отношения, поэтому ссора не заставила себя долго ждать. В ходе произошедшей потасовки пешеход ударил велосипедиста в шею садовыми ножницами.

По данному факту Солигорским РОСК проводится проверка.-0-