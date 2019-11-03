Пострадавшие в бассейне Барановичей дети готовятся к выписке

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшие в бассейне города Барановичи дети готовятся к выписке, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"Помощь детям, которые пострадали в Барановичах от отравления хлором в бассейне, оказана в полном объеме. Дети чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке сегодня", - сказала Юлия Бородун.

Как сообщалось, 2 ноября в 15.26 в МЧС от дежурного диспетчера скорой помощи поступило сообщение об отравлении детей в бассейне на ул.Брестской в Барановичах. Здесь занималась группа из 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет. Дети почувствовали резь в горле, дыхание было затруднено. Все несовершеннолетние, которые были во время инцидента в ванне бассейна, были госпитализированы. Двоих из них после осмотра отпустили домой, все остальные остались в стационаре под наблюдением медиков.

По предварительной информации МЧС, в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, произошла реакция с выделением паров хлора. Частично пары попали в зал плавательного бассейна. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.-0-