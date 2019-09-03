Пострадавший при пожаре с тремя погибшими в Гомеле умер в больнице

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, пострадавший на резонансном пожаре с тремя погибшими в гомельской многоэтажке, от полученных травм скончался в больнице. Это хозяин квартиры, где произошло возгорание, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Как сообщалось, 30 августа в 2.22 спасателям поступила информация о пожаре в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома по улице Народного Ополчения. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар. При тушении в квартире были обнаружены тела двух женщин без признаков жизни, а также хозяин жилья, которого госпитализировали. Его состояние врачи оценивали как тяжелое. Под окнами квартиры найдено еще тело мужчины.

Следователи проводят проверку для установления точной причины возгорания и смерти людей. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Известно, что ранее хозяин жилища неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями из-за антисанитарного состояния квартиры.-0-