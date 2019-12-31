Пожарный извещатель спас в Бобруйске трех человек

31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пожарный извещатель спас трех человек в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

"Сообщение о пожаре в частном доме по улице Березина в Бобруйске поступило 30 декабря около 5 часов утра. В доме сработал пожарный извещатель. Благодаря ему жильцы смогли самостоятельно покинуть помещения до приезда спасателей", - отметили в ведомстве.

Были спасены женщина 1960 года рождения, ее дочка 1990 года рождения и внучка 2017 года рождения.

При пожаре повреждена газовая плита, стена в кухне. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина происшествия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание в розетке).-0-