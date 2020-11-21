Пожилая женщина погибла при пожаре в Жлобинском районе

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе при пожаре погибла пожилая женщина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 20 ноября. Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Луки поступило в МЧС в 4.51. "На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1937 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Как добавили в Гомельском областном управлении МЧС, пенсионерка жила одна и находилась на социальном обслуживании работником ТЦСОН.

Пожар потушили спасатели. Огонь уничтожил 3 кв.м потолочного перекрытия, 2 кв.м пола, повреждены стены и имущество в доме.

Причина случившегося выясняется. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. "Все обстоятельства произошедшего будут установлены при проверке сотрудниками Жлобинского РОСК", - отметили в МЧС.-0-