Пожилой рыбак утонул в Столинском районе

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мужчина утонул во время рыбалки, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

В Столинский РОВД 4 июля обратился житель деревни Высокое. Он сообщил, что его отец 1949 года рождения накануне утром уехал на велосипеде на рыбалку и до сих пор не возвратился. По словам сына, отец обычно рыбачил в урочище Подкова в 14 км от Давид-Городка.

Сотрудники милиции вместе с работниками ОСВОД выехали на предполагаемое место происшествия на старое русло Припяти. Мужчину обнаружили возле лодки в водоеме лицом вниз без видимых признаков насильственной смерти.

По факту смерти человека РОСК проводит проверку.-0-