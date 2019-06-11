Пожилой велосипедист погиб в ДТП с микроавтобусом в Речицком районе

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе в ДТП погиб 72-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельная авария произошла утром 10 июня на автодороге М-10 граница РФ - Гомель - Кобрин вблизи агрогородка Защебье. Велосипедист двигался по обочине, однако внезапно выехал на проезжую часть, где его и сбил "Фольксваген-Транспортер".
От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.-0-
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