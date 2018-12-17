Пожилую женщину сбили на М1 в Жабинковском районе

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина попала под легковой автомобиль на автодороге М1/Е30 в Жабинковском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 14 декабря в 8.20. По предварительной информации, 34-летний житель Жабинки двигался на автомобиле "Опель Вектра" в сторону Бреста. На 34-м км трассы у населенного пункта Петровичи водитель сбил 82-летнюю жительницу д. Старое Село, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пенсионерка получила тяжелые травмы. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом правой плечевой кости ее госпитализировали в реанимационное отделение Жабинковской центральной районной больницы. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил и бдительности на дороге. Пешеходы должны убедиться в безопасности своего перехода проезжей части. В свою очередь водители должны быть особо внимательны и осторожны при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.-0-