Пожизненное заключение - суд вынес приговор за убийство женщины на хуторе под Лидой

7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной суд вынес приговор по делу об убийстве женщины на хуторе в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Мужчина обвинялся сразу в нескольких преступлениях, в том числе убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии и с целью скрыть другое преступление, а также особо злостном хулиганстве и угрозе убийством. Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании. По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.

Как сообщалось, события разворачивались днем 25 декабря 2019 года. 37-летний житель Лидского района и его 49-летний друг позвали в гости 42-летнюю жительницу соседней деревни. В доме обвиняемого на хуторе компания распивала спиртное. Хозяин дома неоднократно применял физическое насилие в отношении сельчанки и друга.

"Обвиняемый взял в руки металлический совок и нанес женщине удар по голове. Под угрозой убийства он заставлял друга задушить женщину проводом, чтобы сделать того соучастником своих деяний, но в результате сделал это самостоятельно. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело женщины и некоторые части сжег в самодельной печи, а туловище выбросил в мелиоративный канал, где оно в последующем и было обнаружено", - рассказывали подробности дела в СК.

Обеспокоенные родственники и знакомые женщины обратились в милицию с заявлением о ее исчезновении. Вскоре милиционерам стало понятно, что исчезновение может носить криминальный характер. В дальнейшем правоохранители задержали 49-летнего участника застолья, который рассказал о произошедшем и указал местонахождение тела. По подозрению в преступлении был задержан хозяин дома, который признался в содеянном. Он не скрывался, жил как раньше и даже сам звонил участковому с просьбой устроиться на работу.

Этот мужчина был судим за захват заложника и угон автобуса в Копыльском районе в 2003 году. В момент преступления переговоры с ним вел лично министр внутренних дел, а заложника (кассира) в автобусе заменил собой прокурор района.-0-