Правоохранители проверяют сообщение о минировании метро, вокзала и торговых центров в Минске

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители проверяют сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета и торговых центров в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск-Стокгольм, и ТЦ "Дана Молл", "Галилео". На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы", - говорится в сообщении.
В ГУВД приносят извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.-0-