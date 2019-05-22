Правоохранители в Берестовицком районе задержали двух мужчин за браконьерской ловлей раков

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали за браконьерской ловлей раков двух 27-летних жителей городского поселка Берестовица. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Мужчины 19 мая добыли на водоеме в агрогородке Олекшицы 84 особи узкопалого рака, причинив ущерб окружающей среде на общую сумму почти Br9,5 тыс. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 УК (незаконная добыча рыбы и других водных животных, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).

Сергей Шершневич отметил, что за последние несколько дней в Гродненской области следователи возбудили ряд уголовных дел по фактам браконьерства. Фигурантом одного из них стал житель Лидского района. Он подозревается в том, что 16 мая вблизи деревни Плебанцы ловил рыбу сетями. Сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира изъяли у него 36 особей различных рыб. Причиненный мужчиной окружающей среде ущерб с учетом действующих в период нереста такс составил почти Br8,5 тыс.

В Волковысском районе ночью 20 мая на реке Рось вблизи деревни Тупичаны задержан 41-летний житель городского поселка Красносельский. В установленных им сетях было 17 особей разных рыб. Причиненный окружающей среде ущерб превысил Br4 тыс. Во время обыска следователи обнаружили и изъяли в доме подозреваемого еще несколько незаконно хранившихся сетей.

В отношении жителя Лидского района уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 281 УК, Волковысского района - по ч. 2 ст. 281 УК (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере).

Для выяснения обстоятельств произошедшего допрашивают подозреваемых, задерживавших их инспекторов и сотрудников милиции. Осматриваются изъятые вещественные доказательства. Собираются материалы, характеризующие личности фигурантов. Устанавливаются обстоятельства приобретения ими приспособлений для незаконного лова. В целях обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации на их имущество наложен арест.

Следователи призывают неукоснительно соблюдать правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Нарушение законодательства, особенно в период нереста, влечет применение суровых санкций, напомнил официальный представитель УСК.-0-

Фото УСК по Гродненской области