Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента на пл.Независимости в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента на площади Независимости в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"На место выбыла столичная милиция. Человек госпитализирован. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала Ольга Чемоданова.
По информации пресс-службы Минздрава, пострадавший находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Медработники скорой помощи транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр.
Как добавили в спасательном ведомстве, подразделения МЧС не привлекались.
Как сообщают интернет-ресурсы, в центре Минска на площади Независимости человек, предположительно, совершил самоподжог. Эта информация пока не подтверждена.-0-
Следователи работают на месте самоподжога мужчины в Минске
Фото СК