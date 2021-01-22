Следователи работают на месте самоподжога мужчины в Минске

Фото СК
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте самоподжога мужчины на пл.Независимости в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. "Охваченный пламенем мужчина был потушен. Он госпитализирован в учреждение здравоохранения", - отметила Юлия Гончарова.
Следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и ГКСЭ работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-
Фото СК