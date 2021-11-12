Правоохранители за несколько дней задержали 10 несовершеннолетних наркосбытчиков

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние шесть дней задержаны 10 несовершеннолетних наркосбытчиков, сообщили БЕЛТА в МВД.

Парни и девушки в возрасте от 14 до 17 лет распространяли психотропы в столице, Минской, Витебской и Могилевской областях. "Каждый из них откликнулся в соцсетях на преступное предложение наркомаркета, чтобы легко и быстро заработать. Самого юного распространителя завербовал старший "коллега", получив за это премию от наркошопа в $250", - отметили в ведомстве.

По данным ГУНиПТЛ МВД, в этом году 123 человека погибли от передозировки. В большинстве смертельных случаев наркотики приобретались на специализированных интернет-ресурсах.

"Уважаемые родители, побеседуйте детьми об уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков. Незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами наказываются лишением свободы на срок до 25 лет", - подчеркнули в МВД.-0-