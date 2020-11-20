Правоохранители задержали администратора деструктивных Telegram-каналов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана администратор нескольких деструктивных Telegram-каналов. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором деструктивных Telegram-каналов "Мая Краiна Беларусь", "Беларусь 24", "Баста", "Беларусь Головного Мозга" и "Элехтарат". Кроме того, женщина управляла пабликом "Европейская Беларусь" и активно сопровождала его в соцсетях. За это ежемесячно получала около Br600 от основного координатора одноименной кампании.

"Участники указанных ресурсов выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам. В чатах публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, а также распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе", - рассказали в ведомстве.

В ходе обыска квартиры минчанки изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковская платежная карточка и протестная атрибутика.

Женщина признана подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках, она активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.-0-