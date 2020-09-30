Правоохранители задержали минчанина с коктейлями Молотова

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин с коктейлями Молотова, планировавший блокировать движение транспорта. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Накануне воскресного протестного марша сотрудники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД получили информацию о том, что 30-летний местный житель собирается принять активное участие в беспорядках. В частности, после несанкционированного массового мероприятия намерен блокировать дорожное движение, забросав транспорт коктейлями Молотова. Преступным планам помешали милиционеры. Вечером 27 сентября минчанина задержали на пути к местам скопления людей.

"В рюкзаке мужчины обнаружены две стеклянные бутылки с горючей смесью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства - более 2 л жидкостей для приготовления "снарядов". Задержанный признался, что к действиям его побудили призывы в деструктивных Telegram-каналах. Инструкцию по изготовлению коктейлей Молотова нашел там же. При этом четко пояснить, для чего собирался блокировать дороги и против кого использовать свои изделия, он не смог", - рассказали в МВД.

Минчанин ранее не судим, владеет торговой точкой на одном из столичных рынков. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки.-0-