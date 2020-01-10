Предъявлено обвинение задержанному по делу об убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делу об убийстве женщины, чьи останки были обнаружены в Свислочи, задержанному предъявлено обвинение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники коммунальных служб 2 января во время очистных работ в реке Свислочь нашли спортивную сумку с человеческими останками. Позже в милиции проинформировали, что они предположительно принадлежат женщине. Управление СК по Минску возбудило уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).

"Спустя несколько дней в милицию обратился мужчина, который сообщил, что его проживающая в Минске сестра давно не выходит на связь. По месту ее жительства на улице Романовская Слобода выехала следственная группа центрального аппарата Следственного комитета. В квартире было обнаружено тело 37-летней женщины с повреждениями, указывающими на связь ее гибели и факта обнаружения сумки в Свислочи. Следователь во время осмотра места происшествия обнаружил предметы, позволившие в кратчайшие сроки установить и впоследствии задержать правоохранителям подозреваемого в убийстве", - рассказали в СК.

Фото СК

Подозреваемый был допрошен, он сотрудничает со следствием. По предварительным данным, вечером 27 декабря между ним и женщиной после употребления спиртного произошел конфликт. В результате мужчина причинил хозяйке квартиры травмы, от которых та скончалась. "Следователи предъявили обвинение 26-летнему мужчине по ч. 1 ст. 139 УК (убийство). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования", - проинформировали в СК.

Изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели. Для установления всех обстоятельств назначены экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ.

Расследование уголовного дела ведется главным следственным управлением Следственного комитета.

Как сообщалось, 26-летнего иностранца по подозрению в убийстве задержали ночью 6 января в Витебске сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз". Первоначально задержанный рассказал, что из-за конфликта задушил хозяйку квартиры. Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.-0-

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи Со слов задержанного, он жил в Минске у 37-летней женщины. Между ними 28 декабря 2019 года произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил хозяйку квартиры.