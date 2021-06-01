Предприятие в Брестском районе покупало запчасти, премиксы и ветпрепараты через посредников

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многопрофильное сельскохозяйственное предприятие в Брестском районе закупало запасные части, премиксы и ветеринарные препараты через посреднические структуры со значительными торговыми надбавками (до 400%). Эти факты выявили работники Комитета госконтроля Брестской области при проверке открытого акционерного общества, сообщили БЕЛТА в КГК.

Торговая надбавка посреднической фирмы, у которой ОАО приобрело в 2020 году шнеки, составила 158%. В целом же финансовые потери сельхозпредприятия при закупке запчастей через необоснованных посредников составили почти Br29 тыс.

С надбавками до 35% у посредников закупались премиксы. В частности, было приобретено 2010 кг премикса по цене Br8 за кг у частного предприятия, которое купило этот премикс у другого частного предприятия по Br6,5 за кг. Излишние расходы ОАО при закупке премиксов через посредников превысили Br41 тыс.

Аналогичная ситуация сложилась и с ветпрепаратами. К примеру, в прошлом году была закуплена вакцина против классической чумы свиней по цене Br7 за штуку у коммерческой организации из Минского района, которая приобрела ее у предприятия-импортера по Br5,31, а оно в свою очередь - по Br4,52 за единицу у российского производителя. Таким образом, с участием двух посредников вакцина была поставлена сельхозпредприятию Брестского района с торговой надбавкой почти 55%.

Информация о результатах проверки направлена в орган владельческого надзора.-0-