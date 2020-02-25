Предприниматель из Минска брал предоплату за изготовление мебели и не выполнял заказы

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Первомайского РУВД Минска установили личность мужчины, который мошенническим путем завладел деньгами граждан, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился мужчина и сообщил о том, что заказал мебель у индивидуального предпринимателя, внес предоплату Br500, но так и не получил готовую продукцию. По словам заявителя, тот неоднократно обещал сделать необходимые предметы интерьера, убеждал, что все элементы пришли, осталось только их собрать. Однако и за дополнительное время, предоставленное заказчиком, предприниматель не выполнил свои договорные обязательства.

Сыщики установили, что 27-летний житель столицы в качестве ИП действительно занимается изготовлением мебели и монтажом натяжных потолков. Правоохранителям он пояснил, что никаких работ по данному заказу не проводилось, поскольку полученные деньги он потратил на погашение долгов и личные нужды.

Как выяснилось, это не единичный случай мошенничества. На территории Партизанского и Советского районов столицы подозреваемый по такой же схеме завладел еще порядка Br2 тыс., обманув двух минчан. Известно, что предприниматель ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время оперативники устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям в Минске.

Материалы проверки переданы в Первомайский, Советский, Партизанский (Минска) РОСК Беларуси, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-