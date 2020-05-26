26 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель из Могилева подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Информацию об этом разместило в своем Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

42-летний мужчина брал у знакомых деньги взаймы для развития своего дела. Однако возвращал долги лишь частично. Сумма долгов мужчины с 2017 года возросла до Br150 тыс. В милицию обратились 6 человек, у которых могилевчанин занимал деньги.

"Правоохранители выяснили, что около трех лет назад мужчина стал индивидуальным предпринимателем. Он занимался ремонтом квартир. С тех пор начал занимать деньги у знакомых. По словам могилевчанина, деньги ему нужны были для раскрутки бизнеса, покупки материалов и инструментов, а также для ремонта автомобиля, - отметили в МВД. - Однако оперативники подозревают, что большая часть денег была растрачена в игорных заведениях".

Сначала мужчина обратился к знакомому с просьбой одолжить $15 тыс. на несколько месяцев. В установленный срок он вернул лишь часть суммы и при этом уговорил знакомого дать взаймы еще несколько тысяч. По такой же схеме мужчина брал деньги и у других людей.

После разбирательства материалы проверки были переданы следователям, которые дали правовую оценку действиям могилевчанина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.-0-