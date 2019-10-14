Предприниматель обманул клиентов на Br32 тыс., предлагая деревянные срубы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский (города Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Могилевской области, обвиняемого в мошенничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, мужчина с ноября 2016 года по июнь 2018-го, являясь индивидуальным предпринимателем, под предлогом изготовления и доставки деревянных срубов завладел денежными средствами девяти граждан на общую сумму более Br32 тыс.

Предприниматель разместил в интернете объявление об изготовлении, доставке и монтаже срубов. Обязательным условием заключения договора была предоплата. Обвиняемый получал деньги и продолжал выходить на связь, обещая сделать работу, при этом он не имел реальной возможности и не намеревался исполнять принятые на себя обязательства. На допросе мужчина пояснил, что тратил полученные деньги на личные нужды.

Проведены допросы и очные ставки между обвиняемым и потерпевшими. К материалам уголовного дела приобщены сведения, характеризующие личность мужчины.

Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Во время следствия вину не признал, попытки к возмещению ущерба не предпринимал. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-