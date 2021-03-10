10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен крупный канал поставки психотропов из России в Беларусь. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Операцию по изобличению и задержанию наркоснабженцев провел столичный наркоконтроль. Дилерами оказались 34-летний житель Жодино и его 36-летний подельник из Буда-Кошелево. Мужчин поймали с поличным 6 марта в Черикове", - рассказали в МВД.

При осмотре автомобиля, в котором белорусы ехали из России, оперативники нашли 2 кг мефедрона. Товар был спрятан под обивкой сидений. Со слов задержанных, каждые два-три дня они выезжали в соседнюю страну за наркотиками, фасовали их на меньшие партии и делали закладки в разных областях Беларуси. Их вес варьировался от 0,5 до 1 кг.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

Известно, что старший из фигурантов недавно освободился из мест лишения свободы, а младший привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.-0-