Превышение скорости и выезд на встречку: в Гродненской области возросло количество смертельных ДТП

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За 10 месяцев 2020 года в Гродненской области произошел рост количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Об основных причинах таких аварий рассказали в УСК по Гродненской области.

С начала года в регионе на дорогах погибли 58 человек, из них 6 детей. Для сравнения за весь 2018 год зафиксировано 43 факта смерти в результате ДТП, а за 2019 год - 44.

"Основные причины таких происшествий - выезд транспортных средств на встречную полосу движения или за пределы проезжей части, нарушение проезда пешеходных переходов и перекрестков, а также превышение скоростного режима. Происходили аварии из-за усталости и невнимательности водителей, нахождения их в состоянии опьянения, а также игнорирования погодных и дорожных условий", - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Одна из резонансных аварий произошла ночью 24 июля вблизи Скиделя. Фура под управлением 29-летнего водителя выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым "Мерседесом". В результате аварии водитель легковушки и два пассажира погибли на месте, еще одна пассажирка скончалась в больнице. По данным следствия, в момент ДТП водитель автопоезда двигался с превышением скоростного режима и находился в утомленном состоянии.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц) УК. Он заключен под стражу.

Участились в этом году и аварии с участием мотоциклистов. Одна из них произошла вечером 7 апреля в агрогородке Василишки Щучинского района. 26-летний водитель мотоцикла "Сузуки" сбил подростка. Пешеход погиб. Выяснилось, что мотоциклист значительно превысил скорость. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Еще одной причиной аварий становится алкоголь. Утром 20 июля в Гродненском районе мотоцикл "Сузуки" под управлением 30-летнего мужчины влетел в закрытые металлические ворота. На месте погибли и водитель, и 36-летний пассажир.

"В ходе следствия установлено, что перед ДТП мотоцикл двигался со значительным превышением скоростного режима - вместо разрешенных 40 км/ч скорость была около 167 км/ч. При этом и водитель, и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала Мария Трушинская.

Следственный комитет в очередной раз напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Также стоит постоянно беседовать с детьми на тему дорожной безопасности.-0-