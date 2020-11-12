Превышение скорости и выезд на встречку: в Гродненской области возросло количество смертельных ДТП

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 12 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:00 В Новогрудке совершено разбойное нападение на пенсионера Происшествия
14:52 Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Речицком районе Происшествия
14:51 Дворец Горваттов в Наровле продан на электронных торгах Регионы
14:50 ФОТОФАКТ: Сбор граната на юге Ирана Калейдоскоп
14:47 Партия интеллектуальных украшений выпущена в БГУ Технологии
14:36 МТЗ увеличил экспорт техники в Украину на 10,8% Экономика
14:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 92 843 пациента с COVID-19 Общество
14:11 Президент России подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе В мире
14:09 Новогодние деревья начнут продавать на Комаровском рынке с середины декабря Регионы
14:07 Порядка 600 тыс. студентов колледжей и вузов в Москве перейдут на дистанционное обучение В мире
14:07 На Комаровском рынке усилили меры профилактики распространения COVID-19 Регионы
14:02 В учреждениях образования Беларуси из-за ОРВИ отсутствуют от 1% до 11% учащихся - Минздрав Общество
14:01 Лавров: зарубежные кураторы протестов в Беларуси понимают их бессмысленность, но не могут остановиться Политика
13:43 Крупко: интеграционные структуры АПК Витебской области должны наращивать производство Экономика
13:40 Волейболисты витебского "Марко-ВГТУ" вышли в полуфинал Кубка Беларуси Спорт
13:38 Шумилин: в приоритете для БрГТУ в ближайшие 5 лет будут проекты в строительстве и IT Общество
13:34 Студотряды при "Минскводоканале" украсили 10 объектов столицы художественными граффити Регионы
13:31 Кадлубай: господдержка молодежи всегда была в приоритете Общество
13:22 Доллар и евро на торгах 12 ноября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:20 Превышение скорости и выезд на встречку: в Гродненской области возросло количество смертельных ДТП Происшествия
13:20 Проект госпрограммы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы согласовывается Экономика
13:12 В Минске простились с народным артистом Беларуси Михаилом Дриневским Культура
13:06 Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут В мире
13:02 Субботин: будем обеспечены всей линейкой продуктов питания по удобной цене Общество
12:57 Нарушившего самоизоляцию литовца приговорили к году тюрьмы В мире
12:44 Обвиняемый в повреждении здания прокуратуры Жодино заключен под стражу Происшествия
12:38 Ответственность за выполнение масочного режима возлагается на руководителей объектов - Ермак Регионы
12:35 Более 80 боеприпасов времен войны нашли в лесу в Гомельском районе Происшествия
12:31 Иностранца подозревают в изготовлении и сбыте фальшивых белорусских денег Происшествия
12:30 Сотрудники ГАИ остановили в Минске нетрезвого водителя пассажирского автобуса Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
12 ноября 2020, 13:20

Превышение скорости и выезд на встречку: в Гродненской области возросло количество смертельных ДТП

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За 10 месяцев 2020 года в Гродненской области произошел рост количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Об основных причинах таких аварий рассказали в УСК по Гродненской области.

С начала года в регионе на дорогах погибли 58 человек, из них 6 детей. Для сравнения за весь 2018 год зафиксировано 43 факта смерти в результате ДТП, а за 2019 год - 44.

"Основные причины таких происшествий - выезд транспортных средств на встречную полосу движения или за пределы проезжей части, нарушение проезда пешеходных переходов и перекрестков, а также превышение скоростного режима. Происходили аварии из-за усталости и невнимательности водителей, нахождения их в состоянии опьянения, а также игнорирования погодных и дорожных условий", - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Одна из резонансных аварий произошла ночью 24 июля вблизи Скиделя. Фура под управлением 29-летнего водителя выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым "Мерседесом". В результате аварии водитель легковушки и два пассажира погибли на месте, еще одна пассажирка скончалась в больнице. По данным следствия, в момент ДТП водитель автопоезда двигался с превышением скоростного режима и находился в утомленном состоянии.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц) УК. Он заключен под стражу.

Участились в этом году и аварии с участием мотоциклистов. Одна из них произошла вечером 7 апреля в агрогородке Василишки Щучинского района. 26-летний водитель мотоцикла "Сузуки" сбил подростка. Пешеход погиб. Выяснилось, что мотоциклист значительно превысил скорость. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Еще одной причиной аварий становится алкоголь. Утром 20 июля в Гродненском районе мотоцикл "Сузуки" под управлением 30-летнего мужчины влетел в закрытые металлические ворота. На месте погибли и водитель, и 36-летний пассажир.

"В ходе следствия установлено, что перед ДТП мотоцикл двигался со значительным превышением скоростного режима - вместо разрешенных 40 км/ч скорость была около 167 км/ч. При этом и водитель, и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала Мария Трушинская.

Следственный комитет в очередной раз напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Также стоит постоянно беседовать с детьми на тему дорожной безопасности.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область ДТП Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Новогрудке совершено разбойное нападение на пенсионера
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Речицком районе
Фото из архива Обвиняемый в повреждении здания прокуратуры Жодино заключен под стражу
Фото из архива Более 80 боеприпасов времен войны нашли в лесу в Гомельском районе
Фото из архива Иностранца подозревают в изготовлении и сбыте фальшивых белорусских денег
Фото из архива Сотрудники ГАИ остановили в Минске нетрезвого водителя пассажирского автобуса
Главное
Во время доклада Об уборочной, кредитах и ценах на продукты - Лукашенко обсудил с Крупко и Субботиным работу аграрного сектора
Субботин: будем обеспечены всей линейкой продуктов питания по удобной цене
В Беларуси выздоровели и выписаны 92 843 пациента с COVID-19
Тренд времени – экология. В уникальном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – два новых готовых дома на лучших условиях!
Топ-новости
В Минске вводится обязательный масочный режим
В Беларуси началась отправка призывников в войска
Лавров: зарубежные кураторы протестов в Беларуси понимают их бессмысленность, но не могут остановиться
Озимые в хорошем состоянии, вегетация в этом году закончилась на 10-20 дней позже - Белгидромет
Кадлубай: господдержка молодежи всегда была в приоритете
Более 450 госстандартов принято в Беларуси с начала года
Караник: несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить падения производства
До -4°С градусов ожидается по востоку Беларуси 13 ноября
Патриотический автопробег "За единую Беларусь" пройдет в Витебской области
Белорусско-турецкий инвестиционный форум планируется провести в 2021 году
Проект госпрограммы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы согласовывается
Шумилин: в приоритете для БрГТУ в ближайшие 5 лет будут проекты в строительстве и IT
Инспекционно-досмотровые комплексы помогли выявить с начала года около 1,3 тыс. нарушений
Беларусь и "Газпром" начали переговоры о поставках газа с 2021 года
В Минске установлены коэффициенты оплаты арендного жилья
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.