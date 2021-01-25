При пожаре дома в Барановичском районе погиб мужчина

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе при пожаре дома погиб мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Сообщение о ЧС поступило в службу спасения рано утром 24 января. Горел деревянный дом в деревне Нагорная. В огне погиб хозяин дома. "Уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены, имущество", - рассказали в областном управлении. Причина пожара устанавливается.
Около полудня спасателям поступило заявление о произошедшем пожаре в доме в агрогородке Мотоль Ивановского района. "В огне погиб хозяин дома. В результате пожара закопчены стены и потолок, повреждено имущество в жилой комнате. Причина возгорания будет установлена", - уточнили спасатели.-0-