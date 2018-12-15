15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. При пожаре на Брестском мясокомбинате эвакуировано 42 человека, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в колбасно-кулинарном цехе поступило в УМЧС 15 декабря в 13.19. На тот момент в двухэтажном здании находились 42 человека. Загорание произошло на первом этаже, в камере охлаждения, предназначенной для хранения готовой продукции. Когда произошло задымление, работник предприятия запустил систему оповещения при помощи ручного пожарного извещателя, и до прибытия подразделений МЧС из здания было оперативно эвакуировано 40 человек.

На втором этаже остались два человека 1963 и 1985 годов рождения, которые не могли самостоятельно покинуть цех. Им пришли на помощь прибывшие на место происшествия спасатели, которые вывели работников с использованием специальных масок.

Пожар был локализован и ликвидирован. Огнем повреждено около 150 кг колбасных изделий и 10 пластиковых ящиков для хранения продукции, закопчены стены и потолок в камере охлаждения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Служба химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда УМЧС сделала замеры воздуха в рабочей зоне камеры охлаждения и смежных помещениях на предмет наличия паров аммиака в воздухе. Превышение ПДК не зафиксировано.

Пожар не повлиял на технологический процесс предприятия - Брестский мясокомбинат работает в штатном режиме.-0-