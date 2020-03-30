При пожаре в многоэтажке в Гродно эвакуировали 32 человека

30 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 32 человека, один человек погиб. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре в многоэтажке по улице Дзержинского сегодня около 10 часов сообщили его жители. К месту происшествия направились 6 расчетов спасателей и службы взаимодействия.

Открытое горение наблюдалось на балконе второго этажа. В подъезде было сильное задымление. Спасатели приступили к ликвидации пожара и разведке. Из дома эвакуировали 32 человека.

В комнате горящей квартиры на кровати было обнаружено тело мужчины 1951 года рождения. Он вместе с сожительницей снимал жилье.

Причина пожара устанавливается.-0-