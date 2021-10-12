При пожаре в Могилевском районе повреждены 11 строительных бытовок

Фото из архива
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе при пожаре повреждены 11 строительных бытовок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"11 октября в 6.39 спасателям поступило сообщение о пожаре группы строительных бытовок под общей крышей на открытой площадке филиала "Мостостроительное управление №1" ОАО "Мостострой" возле деревни Новоселки Могилевского района. В результате пожара повреждены 11 бытовок и имущество в них", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-