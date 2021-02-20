При пожаре в Оршанском районе погибли два человека

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе при пожаре два человека погибли, четыре эвакуированы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 1.24 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома в деревне Брюхово Оршанского района, принадлежащей гражданке 1971 года рождения. При тушении пожара были обнаружены двое погибших мужчин 1983 и 1963 годов рождения. Сотрудники МЧС из соседних квартир эвакуировали четверых человек", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели людей устанавливаются.-0-