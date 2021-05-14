14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Жлобинском районе погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

13 мая в 18.36 спасателям Жлобинского района от диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Пробойная в городском поселке Стрешин.

"Накануне пожара в гости к хозяину дома 1948 года рождения, пенсионеру, приехали его сын и бывшая жена, пенсионерка, которая на момент пожара находилась у соседей. До прибытия подразделений МЧС пенсионерка, возвращаясь от соседей, в коридоре на полу обнаружила и вытянула на свежий воздух своего сына, который после осмотра работниками скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализирован в больницу", - рассказали в ведомстве.

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что внутри дома сильное задымление, происходит горение. Работниками МЧС при проведении разведки в комнате обнаружен погибший хозяина дома.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате пожара уничтожены кровать и постельные принадлежности, закопчены стены и потолочное перекрытие в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-