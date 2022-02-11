При задымлении на станции метро "Октябрьская" эвакуированы около 2 тыс. человек

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При задымлении на станции метро "Октябрьская" были эвакуированы около 2 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"Сегодня в 8.22 спасателям от персонала дежурной по станции поступило сообщение о задымлении в тоннеле станции метро "Октябрьская" первой линии Минского метрополитена по пр.Независимости. По прибытии к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось. На первой линии метрополитена было закрыто движение. Персоналом станции еще до прибытия работников МЧС был организован процесс эвакуации. Всего эвакуировано около 2000 человек", - рассказали в МЧС.

В ходе разведки спасателями было обнаружено незначительное задымление в тоннеле второго пути станции метро "Октябрьская". При дальнейшей разведке установлено, что произошло тление в соединительном проходе, находящемся в 120 м от платформы станции метро "Октябрьская" на площади 1 кв.м.

В 9.10 движение было восстановлено. Пострадавших нет.-0-