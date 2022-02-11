ГУВД: при задымлении на станции метро "Октябрьская" обеспечена общественная и дорожная безопасность

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время задымления на станции метро "Октябрьская" обеспечена общественная и дорожная безопасность. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с задымлением на станции метро "Октябрьская" сотрудниками ГАИ Минска на улично-дорожной сети, примыкающей к месту происшествия, были приняты меры к беспрепятственному проезду специальной техники МЧС. Для этого были задействованы сотрудники отделов ГАИ Ленинского, Октябрьского, Центрального и Партизанского РУВД г.Минска, которые осуществляли дополнительные регулировочные действия и оказывали необходимую помощь пассажирам метро, которые были вынуждены покинуть метрополитен и пересесть на наземный транспорт", - рассказали в ГУВД.

Во взаимодействии с представителями УП "Минсктранс" организованы дополнительные рейсы общественного транспорта для перевозки пассажиров. К месту происшествия были направлены наряды ОМОН ГУВД Мингорисполкома и сотрудники Департамента охраны для оказания помощи представителям МЧС и обеспечения общественного порядка.

Сотрудники столичной милиции продолжают несение службы по обеспечению общественной и дорожной безопасности.-0-

Стала известна причина задымления на станции метро "Октябрьская"

Станция метро "Октябрьская" открыта для пассажиров

Фото Максима Гучека