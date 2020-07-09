Причиной аварии в шахте "Беларуськалия" могла стать неисправность машины

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В марте подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки в шахте "Беларуськалия", пострадали семь работников, один скончался в больнице. Одна из версий причин происшествия - неисправность машины. Об этом в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио-Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Следователями изучена производственная и техническая документация. В том числе документы, которые регламентируют вопросы техники безопасности, охраны труда, эксплуатации транспортного средства. Допрошены лица, которые ответственны за выпуск машины в эксплуатацию. А также те, кто непосредственно проводил ее техосмотр до начала смены.

"Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из них - неисправность машины", - сказала Юлия Гончарова.

Следователи назначили целый комплекс автотехнических экспертиз, а также металловедческую, химическую, экспертизу полимерных изделий. Сделано это для того, чтобы определить, на каком этапе могли возникнуть неисправности - непосредственно перед выпуском на линию или до момента столкновения.

Инициировано специальное расследование, которое проводится Департаментом инспекции труда. Заключение будет приобщено к материалам уголовного дела. Следователи вместе с экспертом уже пять раз спускались в шахту на глубину более 600 м.

Авария в шахте произошла 4 марта. В результате столкновения пострадали находившиеся в транспортном средстве сотрудники предприятия. Восемь работников, в том числе водитель, были доставлены в больницу. Водитель позже скончался. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности). Часть из тех, кто получил травмы, до сих пор проходят амбулаторное лечение.-0-