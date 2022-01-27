Продавец из Могилева задержана за оскорбительные комментарии в адрес правоохранителей

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана продавец из Могилева за оскорбительные комментарии в адрес столичных правоохранителей, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 36-летнюю жительницу Могилева, которая в интернете оскорбляла сотрудников минской милиции.

"Женщина в сентябре 2021 года в одном из экстремистских Telegram-каналов под постами о сотрудниках столичной милиции оставляла оскорбительные комментарии. Свой поступок аргументировала влиянием на нее вышеуказанных интернет-ресурсов", - рассказали в ведомстве.

Ранее в поле зрения милиции не попадала. В настоящее время фигурантка проверяется на причастность к совершению иных противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Правовая оценка действиям задержанной будет дана Следственным комитетом.-0-