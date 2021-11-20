Программист из Витебска в экстремистском Telegram-канале размещал данные силовиков и чиновников

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК установили инженера расчетно-справочного центра в Витебске, который использовал служебное положение в преступных целях. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"С июня 2020 года по ноябрь 2021-го 34-летний мужчина размещал в деструктивном интернет-сообществе сведения о сотрудниках правоохранительных органов и госслужащих. Для этого использовал базу с паспортными данными, незаконно добытую на работе", - рассказали в МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.-0-