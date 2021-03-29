Происшествие в столичном ФОКе: 82 человека эвакуированы, 1 госпитализирован

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. От посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о резком удушающем запахе в помещениях. Такая информация размещен на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

К месту вызова были направлены подразделения МЧС. В ходе разбирательства было установлено, что в помещении водоподготовки, расположенной в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. Выяснилось, что коагулянт для осветления воды был ошибочно залит в емкость с хлором, в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора.

Из здания до прибытия подразделений МЧС эвакуированы 82 человека, из них 70 посетителей и 12 человек администрации. В ходе осмотра бригадой скорой помощи был госпитализирован работник комплекса с диагнозом: отравление парами хлора.

При проведении разведки в помещении водоподготовки предельно-допустимая концентрация паров хлора была превышена в 35 раз. В остальных помещениях показания в норме.

Проводились работы по проветриванию помещений.-0-