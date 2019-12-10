Производство контрафактных запчастей к БелАЗам обнаружили на Кузбассе

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрафактные запчасти к БелАЗам выпускали на Кузбассе. Производство остановлено, сообщили БЕЛТА в ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Помещения, предназначенные для хранения, восстановления и последующей реализации запчастей под видом новых, обнаружили в городе Белово Кемеровской области. В пункте приема металлолома скупались бывшие в употреблении элементы и целые агрегаты к самосвалам. Затем их обрабатывали и красили на станках. Сотрудники полиции изъяли клейма для нанесения маркировки, соответствующей новым деталям.

"Схема обмана потребителей ставила под угрозу безопасность эксплуатируемой техники. По заключению специалистов, восстановленные запасные части не способны выдерживать необходимые нагрузки. Их установка чревата серьезными проблемами для эксплуатирующей организации, начиная от поломок и вынужденного простоя самосвалов до производственных происшествий", - отметили на предприятии.

Деятельность мошенников выявили благодаря тесному сотрудничеству правоохранительных органов и службы безопасности официального представителя в регионе ООО "БЕЛАЗ-24". В осмотре запасных частей приняли участие представители завода-изготовителя.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-