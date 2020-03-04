Прокуратора Могилевской области направила в суд уголовное дело о покушении на убийство ребенка

4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело о покушении на убийство ребенка с особой жестокостью. В преступлении обвиняется 45-летняя жительница Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в областной прокуратуре.

Действия могилевчанки квалифицированы по ч.1 ст.14 и п.п. 2, 6 ч.2 ст.139 УК. Она заключена под стражу.

В начале декабря женщина находилась в квартире своих родственников в Октябрьском районе Могилева. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она выбросила ребенка 2019 года рождения из окна первого этажа (высота - почти 3 м). После падения он лежал на промерзшей земле, припорошенной снегом. Ребенок был одет в легкую одежду: колготки, комбинезон и тонкую кофточку.

На малыша обратили внимание прохожие и вызвали скорую. Ребенок был госпитализирован с закрытым переломом затылочной кости, ему своевременно оказали медицинскую помощь. Как отметили в прокуратуре, такое повреждение относится к тяжким телесным.-0-