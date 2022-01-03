Прокуратура Брестской области ограничила доступ к сайту "Першы рэгiён"

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. По постановлению прокурора Брестской области Виктора Климова ограничен доступ к сайту "Першы рэгiён" (1 reg.bу.) с запретом возобновлять его до истечения шести месяцев. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

"В работе ресурса установлены многочисленные нарушения закона "О средствах массовой информации". К примеру, в ряде публикаций на сайте размещалась информационная продукция, которую суд ранее признал экстремистскими материалами, а также активные гиперссылки на ресурсы, которые ее распространяли", - проинформировали в прокуратуре.

Также отмечается, что отдельные статьи на сайте сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Публиковались и другие сведения, которые явно дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов.-0-