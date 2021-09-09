Прокуратура направила в суд дело о смертельном ДТП в Червенском районе

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Червенского района уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Минска, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Авария произошла днем 27 июня. Обвиняемая управляла автомобилем Toyota RAV4, в котором были ее дочь и мать. В дождливую погоду обвиняемая ехала со скоростью около 100 км/ч. На 34-м км трассы М4 Минск - Могилев, вблизи деревни Снежки Червенского района, она не снизила скорость и применила резкие приемы управления на мокром дорожном покрытии. Автомобиль потерял курсовую устойчивость и опрокинулся в кювет. В результате ДТП мать обвиняемой от полученных телесных повреждений погибла при доставлении в медучреждение.

В прокуратуре отметили, что машина имела неисправности ходовой части: шины задних колес были непригодны для эксплуатации по высоте рисунка протектора. Более того, нарушения правил эксплуатации автомобиля состояли в причинно-следственной связи с произошедшей аварией.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступления.

При направлении уголовного дела в суд примененную ранее к обвиняемой меру пресечения прокурор оставил без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.-0-